Le Relazioni Difettose – Quel che non dicono dell’amore | è che spesso te la caveresti bene anche senza

(Di martedì 5 dicembre 2023) Cara Ester, ti scrivo dopo essere entrata in terapia per la prima volta. Ho 32 anni, un bambino che è la mia ragione di vita ed un altro, che ho fortemente voluto, in arrivo. La mia potrebbe essere la famiglia del Mulino Bianco. Invece. Ho conosciuto il mio compagno l’ultimo anno del liceo, 14 anni fa, e a parte un breve tira e molla siamo sempre stati insieme e ci siamo costruiti una famiglia. Per anni ho vissuto in una bolla, innamorata persa, leggevo ovunque che la fase di innamoramento non dura più di qualche mese o un anno al massimo ma per me non era così, io ho trascorso 7 anni a guardare il mio lui come il primo giorno. Io mi dicevo “Noi non siamo come gli altri”. Invece. Invece poi le cose sono cambiate. Nel corso degli anni lui si è ritagliato la sua dimensione comoda nella coppia, si è lasciato molto andare fisicamente ed ha smesso di darmi le ...