“Le mafie nell’era digitale” | convegno a Palermo

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – La Fondazione Magna Grecia ha organizzato ai Giardini del Massimo diun importante momento di confronto e riflessione sull’utilizzo sempre più significativo che fa la criminalità organizzata delle nuove tecnologie e su come, il nostro Paese, sta fronteggiando a livello normativo questo fenomeno. Un evento che nasce dall’attività di ricerca della Fondazione e in particolare dal “Primo rapporto sulle” presentato dalla FMG lo scorso mese di maggio alla Camera dei Deputati, alla presenza del procuratore Nicola Gratteri. La prima sessione del, dal titolo “Organized crime in the internet age” è stata moderata dal giornalista Fabrizio Frullani, Vicedirettore del Tg2. Il Presidente della FMG Nino Foti, ha aperto i lavori evidenziando come “le risultanze ...