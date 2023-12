Le auto più affidabili? Secondo un sondaggio di Consumers Reports sono quelle ibride

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lepiùin assoluto?senza spina. A sostenerlo è Consumer, che sottolinea come lemobili tradizionali siano molto meno soggette a guasti rispetto ad esempio alle vetture elettriche.il recenteannuale sull’tà delledel sito indipendente americano, infatti, i proprietari di veicoli elettrici negli Usa continuano a segnalare molti più problemi rispetto ai proprietari diconvenzionali o. L’indagine rivela che, in media, i veicoli elettrici degli ultimi tre anni hanno avuto il 79% di problemi in più rispetto alletradizionali. Basata sulle risposte dei ...