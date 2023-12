LDA | il nuovo singolo Promesse è colonna sonora di Di4ri 2

Leggi su dilei

(Di martedì 5 dicembre 2023) Impossibile negarlo: ormai LDA è parte integrante della famiglia di, la serie tv Netflix ormai arrivata alla sua seconda stagione. Dopo il grande successo con ilCastello di sabbia e la hit estiva Granita, il cantante napoletano classe 2003 prende parte ancora una volta alladella fiction con, il suo. “”, ildi LDAdi “2” Giovane, determinato e di talento proprio come il padre Gigi D’Alessio: LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, pare essere sempre più concentrato sulla sua carriera come cantante. Sbocciato nel 2021 all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui si è classificato al ...