Lazio | Vecino non ci sta | 'Ho la coscienza pulita | mai mancato di rispetto a nessuno'

(Di martedì 5 dicembre 2023) Laha escluso Matiasper motivi disciplinari dalla sfida con il Genoa in Coppa Italia di questa sera, ma il centrocampista non...

Altre News in Rete:

Lazio, Vecino risponde dopo l'esclusione: il messaggio sui social

In casatiene banco la vicenda, il centrocampista uruguaiano dopo l'esclusione replica tramite i socialLa vigilia di- Genoa di Coppa Italia, in programma stasera all'Olimpico per gli ...

Vecino discute con Sarri e non viene convocato contro il Genoa: "Motivi disciplinari" La Gazzetta dello Sport

Lazio, retroscena Vecino: escluso e punito, ecco cosa è successo Corriere dello Sport

Lazio, Vecino risponde dopo l’esclusione: il messaggio sui social

La vigilia di Lazio-Genoa di Coppa Italia, in programma stasera all’Olimpico per gli ottavi di finale, è stata inaspettatamente movimentata dalla decisione del club biancoceleste di escludere Vecino ...

LAZIO, VECINO RISPONDE: "MAI MANCATO DI RISPETTO, HO LA COSCIENZA PULITA"

Escluso per motivi disciplinari dai convocati della Lazio per la sfida serale col Genoa, Matias Vecino ha voluto rispondere sui social. "Mi dispiace ...