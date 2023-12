Lazio Vecino | i motivi dietro l’esclusione… spunta un retroscena

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’esclusione di Matiasdai convocati per la Coppa Italia dellaha fatto rumore e Il Messaggero ne ha svelato ie iL’esclusione di Matiasdai convocati per la Coppa Italia dellaha fatto rumore e Il Messaggero ne ha svelato ie i. Il centrocampista uruguagio avrebbe avuto modi e toni spiacevoli con lo staff tecnico in un confronto dopo l’esclusione dalla sfida contro il Cagliari. Sabato non era piaciuto nemmeno il suo ingresso in campo nei sette minuti finali dell’Olimpico. Per lui quindi semplice allenamento in solitaria in mattinata e niente rifinitura di gruppo. La speranza è che lo strappo possa essere ricucito presto.