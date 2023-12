Lazio | scoppia il caso Vecino | rebus Zaccagni e Felipe Anderson

(Di martedì 5 dicembre 2023) Laalle prese con tre casi spinosi.verso la cessione dopo il diverbio avuto con sarri.. La vittoria ottenuta ai danni del Cagliari nell’ultimo turno di campionato non è bastata a risollevare l’umore in casa. I biancocelesti, al termine della partita, sono stati infatti fischiati dal pubblico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Altre News in Rete:

Fuori per motivi disciplinari, decisione UFFICIALE: scoppia il caso

Escluso per motivi disciplinari come annunciato dal club in un comunicato ufficiale:il caso per la big di Serie APugno duro ed esclusione dalla squadra per motivi disciplinari. ..., Vecino ...

Lazio, scoppia il caso Vecino. CorSport: "Linea dura da parte del club biancoceleste" TUTTO mercato WEB

Mercato Lazio, scoppia la grana Vecino: litigio con Sarri, cosa ... Calcio in Pillole

Vecino escluso per motivi disciplinari: scoppia un caso alla Lazio

La Lazio deve fare i conti con il caso Vecino prima della partita di Coppa Italia contro il Genoa: il calciatore non è stato convocato ...

Lazio, Sarri fa fuori Vecino per motivi disciplinari: cosa è successo

Scoppia il caso Vecino nella Lazio nel giorno della sfida di Coppa Italia contro il Genoa di Gilardino.