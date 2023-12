Lazio-Genoa | le probabili formazioni in Coppa Italia

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 dicembre 2023) Con gli ottavi di finale, latorna in campo. Allo lo stadio Olimpico di Roma, si affrontano. I biancocelesti hanno guadagnato il diritto di accedere a questo turno grazie al loro piazzamento tra le prime otto squadre in campionato nella stagione precedente. Dall’altra parte, i rossoblù hanno superato la Reggiana nei sedicesimi. Maurizio Sarri, in vista degli impegni futuri, dovrà gestire attentamente la formazione, considerando la sfida di campionato contro il Verona il 9 dicembre e il decisivo confronto di Champions League contro l’Atletico Madrid il 13 dicembre. La storia recente degli scontri intrapende a favore dei biancocelesti, che hanno mantenuto l’imbattibilità nelle ultime sei sfide ...