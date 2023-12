Lazio-Genoa | arbitro Sacchi fiscale | fa togliere la fascia da capitano a Immobile

Altre News in Rete:

Lazio, problemi per Sarri: infortunio contro il Genoa

Infortunio in casadurante gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il. Tutti i dettagli in merito Problemi per ladurante la partita contro il. Gustav Isaken ha infatti accusato un problema muscolare che ha costretto Maurizio Sarri a sostituirlo. Al suo posto dentro Felipe Anderson che era partito in .

Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: sorpresa tra i pali La Lazio Siamo Noi

DIRETTA - Lazio - Genoa 1-0, Felipe Anderson va vicino raddoppio

68' Genoa in pressing a caccia del gol del raddoppio, la Lazio si difende e prova a ripartire per chiudere un match che, altrimenti, rischia di farsi complicato. 65' Cambia anche Sarri: Marusic e ...

DIRETTA - Lazio - Genoa 1-0, Retegui sfiora il pareggio: tiro fuori di poco

Coppa Italia 2023-2024 | Ottavi di finale Martedì 05 dicembre 2023, ore 21.00 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - GENOA 1-0 (5' Guendouzi) LAZIO ...