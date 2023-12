Lazio-Genoa 1-0 LIVE | salvataggio su Retegui

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.1-0: sintesi e moviola 61? –si invola dopo l’errore di Gila, lo stesso difensore salva alla disperata. 46? – Inizia la ripresa. 45’ + 3’ – Fine primo tempo. 45’ – Tre minuti di recupero. 5’ – GOL della, segna Guendouzi.1? – Inizia la partita. Aggiornamenti dalle 21. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino