Lazio-Genoa 1-0 LIVE | fine primo tempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.0-0: sintesi e moviola 45’ + 3’ –.45’ – Tre minuti di recupero.5’ – GOL della, segna Guendouzi.Aggiornamenti dalle 21. Migliore in campo: apartita0-0: risultato e tabellino

Altre News in Rete:

Sarri, altro segnale a Felipe Anderson e il rinnovo resta in stand - by: Juve alla finestra

Tanto che a sorpresa anche oggi colSarri lo ha tenuto in panchina, per la seconda volta in quattro giorni dopo- Cagliari dove è entrato (non benissimo) negli ultimi 20 minuti. E pure ...

Lazio-Genoa 1-0: Guendouzi segna da fuori area. Pedro sfiora il raddoppio ilmessaggero.it

DIRETTA - Lazio - Genoa 1-0, Felipe Anderson vicino al raddoppio

Coppa Italia 2023-2024 | Ottavi di finale Martedì 05 dicembre 2023, ore 21.00 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - GENOA 1-0 (5' Guendouzi) LAZIO ...

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Lazio (4-3-3) - Provedel; Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen ...