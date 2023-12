Lazio | esordio ok in Coppa Italia Guendouzi decide col Genoa

Altre News in Rete:

MArteLive " Lo spettacolo totale al Qube di Roma

Si affaccia al mercato discografico nel 2021 nell'album didel collettivo Thru Collected. ... MArteLive è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, Regionee Città ...

Lazio-Genoa, esordio in Coppa Italia con il derby sullo sfondo Cittaceleste.it

Ex Lazio, si rivede Marcos Antonio: esordio stagionale con il Paok Lazio News 24

Lazio - Genoa | Tutti pazzi per Guendouzi! Matteo segna, e sui social... - FOTO

Tutti pazzi per Guendouzi. Il francese ha sbloccato la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Genoa: puntuale il post dedicato dal club sui social. Immagini e didascalie che non sono sfuggite agli ...

Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: gioca Provedel, Isaksen con Castellanos. C'è Retegui

Dopo la sofferta ma fondamentale vittoria in campionato contro il Cagliari, la Lazio fa il suo esordio in Coppa Italia. All'Olimpico arriva in Genoa per gli ottavi di finale, ...