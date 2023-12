Lavoro | aumenta il numero delle mamme che si dimettono

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 Cresce ildimissioni convalidate dall’Inl perché presentate nei primi tre anni di vita del figlio. Nel 2022 sono state 61.391 con un aumento del 17,1% rispetto al 2021. Il fenomeno riguarda soprattutto le donne (72,8% dei provvedimenti ovvero 44.669 dimissioni convalidate) ed è legato strettamente alle difficoltà di conciliazione tra vita e. Il 63%neomette tra le motivazioni la fatica nel tenere insieme l’impiego e ildi cura a fronte del 7,1% dei padri. Per gli uomini la motivazione principale è il passaggio a un’altra azienda (78,9%) ragione, invece, minoritaria per le donne (24%).

Altre News in Rete:

Marco Bucciantini:" Mazzarri farà mettere i piedi a terra ai calciatori. La squadra è forte deve essere solo messa meglio in campo".

Un'estate nella quale il Predidente aveva solo l'obiettivo di sminuire ildi Spalletti e ... luiil valore della Serie A. È stato esaltato da Spalletti ed oggi ha bisogno del miglior ...

"Il Paradosso Italiano: Aumenta l'Occupazione, Diminuiscono le ... Alessandria today

Lavoro, Istat: produttività in calo in Italia nel 2022 (-0,7%), aumenta il ... LA STAMPA Finanza

Lavorare meno, guadagnare di più: in Lamborghini si fa la storia

In azienda arriva la settimana corta, per alcuni turnisti stanno 31 giorni di lavoro in meno all'anno. Aumenta il premio di produzione ...

Kaspersky: in Europa il settore industriale subisce la maggior parte degli attacchi per mancanza di budget

Milano, 5 dicembre 2023. Secondo un recente studio di Kaspersky, il 14% delle aziende europee ha dovuto fronteggiare incidenti informatici a causa degli scarsi investimenti in cybersecurity negli ulti ...