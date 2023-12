Lavorino esclusivo | “Il modus operandi di Filippo è stato istintivo e crudele”

Leggi su notizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) Carmelo, criminologo e Direttore del CESCRIN (Centro Studi Investigazione Criminale), in esclusiva ai nostri microfoni su cosa ha portatoad uccidere Giulia. Oggi èil giorno dell’ultimo saluto a Giulia Cecchettin. Ma a quasi un mese di distanza dall’omicidio della 22enne in molti ancora si chiedono cosa ha portatoTuretta ad agire in questo modo. Una domanda che la nostra redazione ha rivolto a Carmelo, criminologo e Direttore del CESCRIN (Centro Studi Investigazione Criminale): “Turetta come ogni assassino ha attivato la triade crimino-dinamica e quella dell’assassino la prima è la serie di atti che ha commesso per effettuare omicidio. Ma troviamo anche quelli di matrice psicologica e di atti di autoconservazione“. Carmelo ...