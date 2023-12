Laura Pausini | Ho un problema al cuore | la tachicardia parossistica sopraventricolare | acutizzata all' Eurovision 2022

(Di martedì 5 dicembre 2023)ha detto di soffrire di. Lo ha annunciato quest'oggi, domenica 26 novembre, durante la sua ospitata a Domenica In. La cantante ha parlato del suo "piccolissimo difettuccio al" con Mara Venier, spiegando che il dolore si è manifestato in

Altre News in Rete:

Prime Video svela i protagonisti della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori

... tra cui le produzioni italiane Original, Elf Me , AMAZING - FABIO DE LUIGI , Everybody Loves Diamonds , The Bad Guy , Prisma , Bang Bang Baby , Gianluca Vacchi: Mucho Más ," ...

Mietta a Io Canto Generation: «Adoro i bambini, avrei voluto averne tantissimi. Laura Pausini All'inizio mi i ilmessaggero.it

Polemiche per lo spacco “troppo hot” della gonna di Elodie: la cantante risponde così (e cita… Il Fatto Quotidiano

Tachicardia parossistica sopraventicolare: cause e sintomi del disturbo di Laura Pausini

Una forma di aritmia comune in età pediatrica che può presentarsi anche in individui sottoposti a forti emozioni o sforzi fisici severi. Ecco che cosa c'è da sapere ...

Mietta a Io Canto Generation: «Adoro i bambini, avrei voluto averne tantissimi. Laura Pausini All'inizio mi imitava»

Dal suo primo Sanremo nel 1988 («di cui non si è accorto nessuno») Mietta ne ha fatta tanta di strada. E oggi è la caposquadra in Io Canto Generation, ...