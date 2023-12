L’antisemitismo non colpisce solo gli ebrei | ma l’intera società occidentale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il 7 ottobre è stato inferto un colpo terribile nonal popolo ebraico e a tutto il mondo civile, ai valori di libertà e ai pilastri del mondo democratico. Un atto di terrorismo di massa antisemita, un pogrom all’interno di Israele. Da quel giorno il conflitto tra Israele e Hamas si è fatto più violento, più militare, più acceso. C’era da aspettarsi una reazione uguale e contraria rispetto a quell’odio, una chiara condanna contro la macchia delin tutte le sue forme, una denuncia comune contro il terrorismo e la radicalizzazione. Non è stato proprio così. In certe piazze in Europa e negli Stati Uniti si è sentito l’odio contro lo Stato ebraico e i suoi cittadini. «In alcune accuse contro Israele, o in certi silenzi, opera un antisemitismo evidente», dice a Linkiesta il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun. «Nelle ...