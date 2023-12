Altre News in Rete:

Lamborghini - La settimana corta (con aumento) del Toro

Settimana corta per tutti, anche per gli operai, con riduzioni di orario fino a 31 giorni: questo uno dei punti chiave dell'accordo fra lae sindacati (Fiom e) sul nuovo contratto integrativo per il 2023, 2024 e 2025. In più, fino a 16 mila euro di salario aggiuntivo e 500 assunzioni. Nei prossimi giorni, l'ipotesi sarà ...

Lamborghini, Fim e Fiom: raggiunto accordo su settimana corta ... Il Denaro

Lamborghini prende a bordo Fiom e Fim Start Magazine

In Lamborghini settimana corta e aumento di salario ai dipendenti, firmato storico accordo sindacale

Lamborghini apre alla settimana corta per tutti. Dopo un anno di trattative è stata firmata tra il 4 e il 5 dicembre l’ipotesi di un accordo tra rsu Fiom, Fim e Automobili Lamborghini sul contratto in ...

Alba Parietti: «Sogno di recitare come trans in un film. Fabio Adami Sono innamorata ma allergica al matrimonio»

Alba Parietti a ruota libera. La showgirl si racconta ad AdnKronos e ripercorre la sua vita, dalla carriera alle relazioni e non tralascia i progetti futuri. L'unico rammarico di Alba, reduce dalla ...