L’AIA non ha dubbi | la decisione su Massa fa infuriare i napoletani

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Non si placano le polemiche dopo gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere dopo Napoli-Inter: ladelsull’arbitroNapoli-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A è terminata con un sonoro 0-3 in favore dei nerazzurri. Una vittoria certamente meritata, ma non scarna di polemiche. Infatti, hanno fatto tanto discutere alcune decisioni arbitrali prese dal direttore di gara Davidee dal VAR. In primis il fallo di Lautaro su Lobotka, negli sviluppi dell’azione che ha portato al gol di Calhanoglu, poi il contatto tra Acerbi e Osimhen, nel quale l’arbitro non ha ritenuto sufficiente l’entità del tocco per assegnare un calcio di rigore al Napoli., prestazione da incubo al Maradona: la valutazione delè sorprendente I partenopei sono ...