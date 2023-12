La trasformazione incredibile della donna più pelosa del mondo | ha trovato finalmente l' amore!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 dicembre 2023) Una storia d'amore straordinaria e unica nel suo genere, che ha come protagonista Supatra Sasuphan, lapiùdelsecondo il Guinness World Records. Nonostante la sua condizione, Supatra hal'amore e ha deciso di cambiare look per il suo grande giorno. Scopriamo insieme la suastoria di accettazione e amore. Supatra Sasuphan: una storia di accettazione e amore Affettuosamente chiamata "Natty" dai suoi amici e parenti, Supatra è entrata nel Guinness World Records come lapiùdel. La sua condizione, conosciuta come sindrome di Ambras, ha provocato una crescita eccessiva dei peli su tutto il corpo, soprattutto sul viso. Nonostante le difficoltà, Natty ha imparato ad accettarsi e ad amarsi, ...