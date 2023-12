La sosia di Giorgia Meloni | la somiglianza sorprendente | VIDEO

(Di martedì 5 dicembre 2023) A Torre del Greco, comune costiero a sud di Napoli c'è la "" di. È unanotevole quella evidenziata in unche sta spopolando su TikTok tra la premier e una commerciante locale. La negoziante che tratta casalinghi, cosmetici, giocattoli e articoli per la casa si chiama Antonella ed è diventata un'attrazione. Nel(di seguito e a questo link) i clienti ci scherzano su sottolineando laevidente. E lei sta al gioco, illustrando la mercanzia esposta nel negozio e godendosi l'improvvisa pubblicità. Il primosulla "di" ha superato le 200mila visualizzazioni su TikTok, uno immediatamente successivo cresce nelle views a vista ...

