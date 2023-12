La sindrome dello sfavorito | come crescere i secondogeniti

Leggi su dilei

(Di martedì 5 dicembre 2023) Chi ha più di un figlio, sa quanti sono i sensi di colpa per le diverse attenzioni che si pensa di dedicare ad uno rispetto ad un altro. Avere un fratellino, una sorellina o più di uno si dice spesso sia una dono per il primogenito, ma non altrettanto si parla di quella che, dalla psicologia, viene definita la. Ora, in questa sede, non vi aspettate dita puntate per quanto elargito ad un figlio rispetto ad un altro, prima di tutto perché non è detto affatto che davvero sia offerto un monte ore di cura ed educazione differente fra fratelli e sorelle e poi appunto perché sarebbe anche sbagliato parlare in tali termini,se si trattasse di un oggetto contrattuale con condizioni e vincoli precisi ed inderogabili. Ogni figlio è diverso e può avere bisogno di attenzioni e azioni diversi. Quello ...