“La seconda vita dei giocattoli” | a Zoomarine il Natale diventa solidale e sostenibile oltre al divertimento

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pomezia, 5 dicembre 2023 – L’economia circolare passa anche attraverso i doni di tutti i bambini che dall’8 dicembre 2023, e fino al 7 gennaio 2024, faranno visita al parcoper immergersi nelle atmosfere natalizie e partecipare ad una bellissima mission, che torna dopo il grande successo registrato lo scorso anno: “Ladei”, l’evento realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Pomezia, Associazione Copimisti, Associazione Sorrisiamo Clowndottori Aps. Protagonisti assoluti saranno i gesti del cuore dei bambini che potranno entrare gratuitamente portandonon più utilizzati e in buone condizioni che loro stessi potranno lasciare nella immensa Magica Stanza Giocosa. I giochi raccolti saranno poi distribuiti dalle ...

Altre News in Rete:

Da Gaku a Blue Giant, Shinichi Ishizuka: "Scrivo di ciò che amo"

In Italia la serie è pubblicata da J - Pop ed è appena uscito il primo volume della sua... Può essere che non abbia mai incontrato una persona cattiva insua. Come si fa a disegnare la ...

"La seconda vita dei giocattoli", il Natale diventa solidale e sostenibile a Zoomarine RomaToday

La seconda vita degli ex Fortune Italia

Intervista a Guido Meda: "Bagnaia Macché ragioniere, è un ragazzo di cuore"

La voce della MotoGP in esclusiva ha fatto l'analisi del 2023 appena vissuto, commentando poi anche le novità più importanti che ci attendono ...

Ribot, l'imbattibile. Lo speciale da oggi su Sky

Quando morì, il 30 aprile 1972, cominciò la sua seconda vita, quella della leggenda: Ribot, il cavallo più forte del secolo, Ribot l’imbattibile.