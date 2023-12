La sacralità? | la nonna di Giulia nel mirino di Porro Cruciani | Gettiamo la croce?

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Oggi ci sarà l'ultimo saluto aCecchettin, la ragazza scomparsa in un sabato qualsiasi insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta e ritrovata senza vita in un canalone. Migliaia di persone si riuniranno fuori dalla basilica di Santa Giustina a Padova per il suo funerale. La vicenda della giovane uccisa a coltellate è stata ampiamente dibattuta nei talk show televisivi e ha riaperto la discussione sulla violenza di genere e sull'educazione dei giovani. A finire neldi Nicola, che ieri ha condotto un'altra puntata di Quarta Repubblica, è stata però la polemica che ha travolto ladella 22enne. Carla Gatto è infatti finita nell'occhio del ciclone perché, a poche ore dalle esequie, ha presentato il suo libro e ha concesso un'intervista per la tv. Nella sezione del programma "Un tavolo per due", il ...