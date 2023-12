La propaganda filoputiniana e la cattiva fede di chi in un anno e mezzo non ha avuto ripensamenti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ce li ricordiamo gli argomenti di cui il collaborazionismo pacifista ha fatto uso senza sosta dal 24 febbraio del 2022 affinché il popolo ucraino fosse lasciato preda indifesa della belva russa? Diceva, quellamascalzona, che c’era rischio di escalation: non quando Mosca ammassava centocinquantamila uomini ai confini dell’Ucraina, il Paese governato da una cricca di omosessuali e drogati, ma quando gli ucraini facevano sapere di non avere nessuna intenzione di adempiere al dovere morale della resa cui li richiamava la stampa democratica fondata sull’antifascismo. Diceva, quellafarabuttesca, che «Putin sta puntando sui suoi obiettivi, e nel frattempo cerca di non spaventare la popolazione». Diceva, quellada magliari, che la guerra non era cominciata nel 2022, ma si combatteva già da otto anni: e per ...