La morte come spettacolo | 150 euro per vedere i funerali di Giulia Cecchettin

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic – Non era difficile aspettarselo, idisono stati seguiti da tantissime persone e hanno avuto una vastissima copertura mediatica. Un’attenzione che si però è facilmente trasformata per qualcuno in un’occasione di guadagno. 150per assistere aidiUn posto in terrazzo per assistere alla cerimonia funebre venduto a 150, neanche fosse il prezzo di un biglietto per un concerto o per una partita di calcio. A far venire a galla l’episodio è Il Mattino di Padova, che ha pubblicato l’audio tra il gestore di un locale pubblico che si affaccia su Prato della Valle a Padova, dove sorge la Basilica di Santa Giustina, e un fotografo. Inizialmente il gestore avrebbe acconsentito ...