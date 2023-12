La lettera del Papa per il Cop28 | “Il clima impazzito è un avvertimento”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dubai, 5 dicembre 2023-Francesco non era presente al, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamentitici arrivata alla ventottesima edizione, quest’anno tenutasi a Dubai, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. D’altronde, abbiamo imparato a conoscere Francesco come un pontefice di grande efficacia comunicativa. Efficacia comunicativa che appare incalzante ora che “L’ora è urgente”. Le parole delvengono lette dal cardinale Parolin: “È acclarato che i cambiamentitici in atto derivano dal surriscaldamento del pianeta, causato principalmente dall’aumento dei gas serra nell’atmosfera, provocato a sua volta dall’attività umana, che negli ultimi decenni è diventata insostenibile per l’ecosistema. L’ambizione di produrre e possedere si è trasformata in ossessione ed è ...