La legge sul “diritto all’oblio oncologico” è stata approvata in via definitiva

(Di martedì 5 dicembre 2023) Proibirà a banche e assicurazioni di fare domande su tumori da cui si è guariti, come accade già in altri paesi europei

Salvini: no a sciopero di 24 ore il 15 dicembre. Landini: attacco a diritto garantito dalla Costituzione

Se portitavolo uno sciopero di 24 ore allora no, per 24 ore non hai diritto di fermare il ... "In Italia esiste unavoluta dal sindacato, che da altri parti in Ue non esiste, in cui noi ...

Gli studenti di un liceo realizzano una proposta di legge sul contrasto agli haters sui social media. Ecco cosa contiene Orizzonte Scuola

In Brasile è stata approvata una legge scritta da ChatGPT WIRED Italia

Camera: via libera al dl sui referendum, ora il testo passa al Senato

Via libera con 217 sì, 1 no e 31 astenuti. La Camera dei Deputati ha approvato il decreto legge recante misure urgenti per gli Uffici della Corte di Cassazione in materia di referendum. Il provvedimen ...

Salario minimo, bocciata la proposta delle opposizioni. Schlein: «Ritiriamo la firma», Conte strappa il testo

L'Aula della Camera respinge l'emendamento dell'opposizione che puntava a riscrivere il testo della commissione Lavoro di Montecitorio sul salario minimo ... togliere la mia firma da questa proposta ...