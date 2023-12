Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un'improvvisasu unache dura da più di un anno e mezzo. Laè infatti pronta ad avviarecon l'per mettere fine alla crisi in corso perché «preferisce i mezzi diplomatici e politici». A dichiararlo è ufficialmente il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, a Rtvi. Putin, ha evidenziato Peskov, «ha ripetutamente affermato che la cosa più importante per noi è raggiungere i nostri obiettivi. E, naturalmente, preferiremmo farlo principalmente attraverso mezzi politici e diplomatici. Ecco perché rimaniamo pronti ai». Peskov ha quindi sostenuto che il processo negoziale è stato interrotto da Kiev: «Loro stessi hanno ammesso che ciò è stato fatto per volere della Gran Bretagna, degli inglesi. Pertanto, la situazione è abbastanza ovvia» ...