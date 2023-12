La difesa senza Djimsiti va in crisi totale De Ketelaere e Miranchuk bocciati

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Torino. Zapata è il migliore, nell’Atalanta si salvano Ederson e Lookman, Scalvini tra i più in difficoltà: tutti i voti di Torino-Atalanta 3-0 nelle nostre pagelle. Torino-Atalanta, le pagelle Musso 5.5 – Può farci poco. E poco fa. Scalvini 4.5 – Ammonito prestissimo, si trova a dover fare il centrale contro Duvan. Va subito in sofferenza: fa passare la palla sull’1-0 e causa il rigore del raddoppio con la trattenuta. Serataccia.ng – Un infortunio lo toglie troppo presto alla partita, nella peggior serata possibile per lasciare la squadrail proprio perno. (18’ Bakker 4.5 – Si fa bruciare in continuazione e quando spinge non è mai nella posizione giusta per ricevere un passaggio. Enorme passo indietro.) De Roon 4.5 – Oltre a far sentire la sua asa centrocampo, infa fatica a leggere gli ...