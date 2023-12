La crisi della sanità in cifre | dagli infermieri ai posti letto | in Italia manca tutto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un quadro allarmante. I dati Ocse sullapreoccupano sia in termini assoluti che in confronto al resto dei Paesi occidentali. Nella nuova edizione del report Health at a Glance dell’Ocse emerge un primo aspetto: l’aspettativa di vita inè diminuita e così il nostro Paese è passata dal terzo posto del 2020 al nono del 2021. Complice anche il Covid, sicuramente. Tanto che nel 2019, pre-pandemia, eravamo quarti. Preoccupa l’alto numero di decessi causati dall’inquinamento. E anche il fatto che per spesa sanitaria l’è in fondo alla classifica, con un esborso pro-capite di 4.291 dollari, contro i 4.986 di media Ocse. Parliamo, giusto per intenderci,metà degli 8mila dollari tedeschi e di molti meno dei 6.630 dollari francesi. Anche la Spagna, seppur di poco, sta davanti a noi con 4.432. Anche ...