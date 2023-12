La charity night del Volley Bergamo 1991 | raccolti 24 500 euro in beneficenza

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nembro. Emozione, sorrisi e tanta solidarietà allaChristmasdelorganizzata nella splendida cornice del Piajo Resort. Ancora una volta, nel cuore della serata che apre le festività natalizie, l’asta solidale ha animato e coinvolto i partners e le atlete, pronte a mettersi in gioco per la raccolta fondi dedicata all’Accademia dello Sport per la Solidarietà. Un duo d’eccezione, composto da Andrea Veneziani e Federica Stufi, ha condotto l’asta per assicurarsi i 16 scatti ironici e divertenti di un’opera inedita e speciale come quella del Calendario 2024. E la generosità degli ospiti ha portato a raccogliere 24.500. Il quadro che ha riscosso maggiore successo è stata l’immagine che vede protagonista la Presidente Chiara Paola Rusconi, Anna Davyskiba, ...

