La Cassazione conferma | Il clan Casamonica è associazione mafiosa

(Di martedì 5 dicembre 2023) commenta Ilè un'. A ribadirlo sono i giudici dellache, con una sentenza del 24 novembre, hannoto l'impianto accusatorio della Dda di Roma in ...

I Casamonica sono un clan mafioso . A ribadirlo sono i giudici dellache, con una sentenza del 24 novembre scorso, hanno confermato l'impianto accusatorio della Dda di Roma in un'inchiesta che nel 2020 portò a decine di arresti e denominata 'Noi proteggiamo ...

Una sentenza che arriva a poche settimane dall’udienza fissata in Cassazione, per l’inizio del prossimo anno, del maxiprocesso nato dall’operazione ‘Gramigna’ che in Appello nel novembre 2022 ha ...

