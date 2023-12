L' 85 per cento dei medici partecipa allo sciopero A rischio un milione e mezzo di prestazioni

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 dicembre 2023), dirigenti sanitari ed infermieri oggi in piazza in tutta Italia per “esprimere a gran voce tutta la nostra rabbia e la nostra delusione”. Lonazionale indetto da Anaao Assomed, Cimo Fesmed, e per il comparto dal sindacato Nursing Up ha registrato nelle regioni adesioni molto alte, fino all’85 per, al netto dei contingenti minimi obbligati a rimanere in servizio per garantire le urgenze. Sono almeno cinque le ragioni della protesta degli operatori sanitari, gli "eroi" del Covid che anche questa volta hanno visto tradite le loro attese da una manovra economica che “ignora le esigenze dei professionisti della salute, mette in discussione i loro diritti acquisiti, e dimentica le necessità della sanità pubblica”. Queste ragioni si possono sintetizzare con la richiesta di: assunzioni di personale, la detassazione di ...