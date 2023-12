Altre News in Rete:

Kristensen, il vichingo antidivo: pochi social, vita semplice. I suoi segreti

Le stagioni di un calciatore possono cambiare in un batter d'occhio. Nel caso di Rasmusin un quarto d'ora, con un due guizzi contro il Sassuolo assolutamente inaspettati. Prima procurandosi il rigore con una girata di tecnica e qualità in area, poi con un tiro che con la ...

Kristensen, il vichingo antidivo: pochi social, vita semplice. I suoi segreti Corriere dello Sport

Kristensen ribalta il Sassuolo: la Roma vince 2-1 e aggancia la zona Champions La Gazzetta dello Sport

Kristensen, il vichingo antidivo: pochi social, vita semplice. I suoi segreti

Le stagioni di un calciatore possono cambiare in un batter d’occhio. Nel caso di Rasmus Kristensen in un quarto d’ora, con un due guizzi contro il Sassuolo assolutamente inaspettati. Prima procurandos ...

DE PAOLA, Parole Mourinho hanno condizionato arbitro

Per me sul rigore c’è stata molta benevolenza e molta magnanimità, ho avuto l’impressione che Kristensen avesse già un piedino che volava. Come dico sempre io voglio un Mourinho in ogni campionato, ma ...