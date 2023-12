Kjaer | recupero lento | contro l’Atalanta Theo di nuovo centrale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Simonprosegue nel suo percorso didal problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Ildanese ha iniziato a correre sul campo,step del lavoro di riatletizzazione che progressivamente lo unirà a Milanello ai compagni di squadra. Il suo rientro in gruppo è in previsione nei prossimi giorni, difficilmente però arriverà in tempo per una convocazione a Bergamo sabato sera. Con pochi giorni a disposizione per preparare la sfida di campionato, e con uno stop alle spalle di oltre un mese, è difficile immaginare un suo imminente ritorno in campo dal primo minuto. Toccherà in ogni caso ai medici del Milan sciogliere ogni dubbio nel corso della settimana. Stefano Pioli e i suoi collaboratori non forzeranno il rientro in campo del ...

