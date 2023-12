Kim Jong-Un in lacrime | “Donne | fate più figli” – Video

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Kim-Un inchiede alledella Corea del Nord di fare piùper contrastare il declino delle nascite che mina la solidità del paese. In un evento ripreso dalla tv, il meeting nazionale delle madri a Pyongyang, il leader ha parlato davanti ad una platea femminile. Un discorso accorato, trae singhiozzi, con ampio ricorso al fazzoletto per asciugare le. “Prevenire il declino del tasso di nascita e garantire la cura dei bambini sono i doveri che dobbiamo osservare mentre collaboriamo con le madri”, ha detto Kim rivolgendosi alle, molte vestite con gli abiti tradizionali, tutte o quasi commosse e impegnate ad applaudire in continuazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

