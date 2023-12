(Di martedì 5 dicembre 2023) Alraggiungerà Xolo Maridueña neldel film diretto da Eif Rivera. Secondo quanto riportato da Deadline, il Premio Oscar Ale ladiXolo Maridueña hanno firmato per unirsi aldel prossimointitolato. Oltre ae Maridueña, faranno parte delanche KiKi Layne (The Old Guard), Diego Boneta (Rock of Ages), Alexander Ludwig (Vikings), Ron Livingston (Band of Brothers), Kendrick Sampson (Insecure), Nicole Beharie (42), Logan Marshall-Green (Upgrade) e Titus Welliver (Bosch). Il progetto è incto sulla visita del rivoluzionario cubano Fidel ...

Altre News in Rete:

Killing Castro: Al Pacino entra nel cast del dramma storico con la star di Blue Beetle

Secondo quanto riportato da Deadline, il Premio Oscar Al Pacino e la star di Blue Beetle Xolo Maridueña hanno firmato per unirsi al cast del prossimo dramma storico intitolato. Oltre a Pacino e Maridueña, faranno parte del cast anche KiKi Layne (The Old Guard), Diego Boneta (Rock of Ages), Alexander Ludwig (Vikings), Ron Livingston (Band of Brothers), ...

Killing Castro: Al Pacino entra nel cast del dramma storico con la ... Movieplayer

Diego Boneta, Al Pacino, KiKi Layne And Xolo Maridueña Among Those Starring In ‘Killing Castro’ From Director Eif Rivera And Romulus Entertainment Deadline

Killing Castro: Al Pacino entra nel cast del dramma storico con la star di Blue Beetle

Secondo quanto riportato da Deadline, il Premio Oscar Al Pacino e la star di Blue Beetle Xolo Maridueña hanno firmato per unirsi al cast del prossimo dramma storico intitolato Killing Castro. Oltre a ...

NI screenwriter Colin Bateman lands ‘dream’ Al Pacino casting in new film

Al Pacino has been cast in a film co-written by Bangor native Colin Bateman, who shared news of the “dream” casting this week.