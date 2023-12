Kat Clark ha deciso di ritirare la figlia 12enne dalla scuola per farle fare l’influencer

(Di martedì 5 dicembre 2023) Kat, influencer australiana, ha rivelato durante un’intervista di essere intenzionata aladodicenne, Deja, da, in modo che si possa concentrare meglio sul lavoro e sulla sua carriera di influencer. Ai microfoni del podcast It’s All Her, la donna ha spiegato che la decisione sarebbe stata presa per aiutare laa costruirsi una carriera sui social media, permettendole di avere più tempo per le sue attività su TikTok.ha anche comunicato che lasarà istruita a casa, pratica legale secondo la legge australiana. All’attrice Jordy Lucas, che l’ha intervistata,ha anche aggiunto di stare viaggiando molto, e che questa cosa non si concili molto bene con il classico orario scolastico: “Da quando ho ...

