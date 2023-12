Kamada | Pellegrini e Castellanos | occasione Coppa Italia | Lazio all’esame Genoa

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il primo obiettivo lal’ha già raggiunto. Con Celtic e Feyenoord domate, il girone di Champions è stato superato – si vedrà se da prima o seconda, mentre in campionato i biancocelesti sono in ritardo di quattro lunghezze rispetto al quarto posto. Adesso l’esordio inagli ottavi di finale contro ilsi presenta forse nel momento più proficuo di questa prima parte di stagione. Laè più leggera mentalmente grazie alle due vittorie consecutive, ma allo stesso tempo ha lo stimolo giusto per non abbassare la concentrazione dopo i fischi del post 1-0 al Cagliari. In ogni caso, Sarri non rinuncerà al turn over, proponendo quei calciatori che fin qui per un motivo o per un altro non hanno brillato. L’infortunio di Luis Alberto apre le porte a Daichiche dal ...