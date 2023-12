Juventus Napoli | le novità di Mazzarri | Natan confermato a sinistra | Juan Jesus scalpita

Leggi su napolipiu

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il tecnico Waltersi proietta alla sfida della quindicesima giornata di Serie A,, ipotizzando già la probabile formazione. Il big match tra, valido per la quindicesima giornata di Serie A, si avvicina e il tecnico Waltersta valutando alcunenell’undici titolare. La sfida è in programma per l’8 dicembre all’Allianz Stadium di Torino alle 20:45. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Marte,potrebbe apportare modifiche alla difesa, conche spinge per una maglia da titolare. Il brasiliano sembra mettere in discussione la posizione di Leo Ostigard, e il ballottaggio è ancora aperto. Le indiscrezioni suggeriscono che Rrahmani e ...