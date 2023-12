Jorginho | «Tirare un rigore diventa sempre più difficile | quindi adesso li calcio in modo diverso»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) Alcuni estratti dell’intervista che, centrocampista dell’Arsenal, ha rilasciato a The Athletic. Cosa vede Arteta in? «Forse questa è una domanda per lui! Non lo so… ha provato a portarmi con sé un paio di volte. Penso che faccia affidamento sulle mie qualità, non solo in campo, ma anche fuori dal campo. Aiuto i miei compagni, la società, lo staff, portando la mia esperienza, la mia mentalità di voler vincere». Il centrocampista dell’Italia parla degli inizi della sua carriera, quando riceveva le prime critiche: «Ho imparato a utilizzare le critiche come motivazioni perché ci sono due modi: o le ricevi e ti buttano giù oppure le prendi e le trasformi in motivazioni per dimostrare agli altri che si sbagliano. Ed è quello che hofatto fin dal Verona. Ero giovanissimo e i tifosi non volevano ...