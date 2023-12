Jannik Sinner non giocherà tornei ATP prima degli Australian Open | priorità alla preparazione | prevista un’esibizione

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023)ha concluso il 2023 in maniera trionfale:la cavalcata alle ATP Finals di Torino interrotta solo all’ultimo atto contro Novak Djokovic e poi il capolavoro con la maglia azzurra in Coppa Davis. Gli ultimi mesi dell’altoatesino sono stati eccezionali, con la scalata verso al quarta posizione del ranking mondiale e le vittorie di grandissimo lustro contro i vari Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Successi che sicuramente fanno ben sperare in vista della prossima stagione e soprattutto già per il mese di gennaio, con unsempre più all’orizzonte.si presenta a Melbourne come unouomini da battere, anche se il favorito resta sempre Novak Djokovic, visto che quelloo è lo Slam che ha dato maggiori ...