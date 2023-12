Jamie Spears | dopo l’amputazione della gamba | la riconciliazione con Britney

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il padre di, ha subitodi unacirca un mese fa.un periodo di numerosi interventi chirurgici e di un repentino cambio di vita, c’è possibilità di unapadre/figlia. Nel dolore del padre,sente di stargli vicino. La situazione die lacon sua figliaha avuto una una grave infezione a unae questa lo ha portato in ospedale per settimane. E’ stato sottoposto a 5 interventi chirurgici senza avere miglioramenti, per questo i medici hanno deciso che l’unico modo per procedere era. ...

