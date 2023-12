Itri | picchia la compagna selvaggiamente e si dà alla fuga Arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Maltrattava la suatra le mura domestiche,ndola. I militari della stazione dei carabinieri disono intervenuti nelle ultime ore durante una delle tante escalation di violenza a cui un uomo, classe ’89, sottoponeva la convivente ventitreenne. I militari sono intervenuti all’alba di domenica 3 dicembre, in seguito a mirati accertamenti investigativi con cui hanno appurato che l’uomo era da tempo responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della suaconvivente.la convivente e scappa di casa: i vicini chiamano i carabinieri Stando alle ricostruzioni, il soggetto al culmine di una lite verbale con la donna all’interno delle mura domestiche della loro abitazione, si sarebbe sfogato su di lei in ...