Italiano opposto a Mourinho | “Uno è un timidone | l’altro un grande paraculo”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Josétorna a far discutere, ma non per il calcio espresso dalla sua Roma: e c’è chi lo chiama di nuovo “”… Dopo l’ultima partita in campionato, l’allenatore della Roma ha rivolto alcune accuse a un giocatore del Sassuolo, senza nominarlo. Probabilmente ce l’aveva con Berardi, con cui ha battibeccato anche in passato. E poi lo Special One ha avuto qualcosa da dire anche all’arbitro, prima e dopo il match con il Sassuolo. Sull’argomento non poteva non intervenire Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania e storico “nemico” di José. José(LaPresse)Lo Monaco ha parlato in esclusiva ai microfoni di TVPlay, per commentare le uscite dell’allenatore della Roma dopo la partita con il Sassuolo. Il lusitano ha scelto di tornare all’antica verve polemica, attaccando un po’ tutti. Se l’è presa ...