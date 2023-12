Italia-Svizzera calcio femminile oggi in tv | orario Nations League | programma | probabili formazioni | streaming

(Di martedì 5 dicembre 2023), martedì 5 dicembre, la Nazionalena diaffronterà l’ultimo impegno nel Gruppo A della Lega A di2023-2024. Le azzurre giocheranno a partire dalle 19.00 contro laallo stadio “Ennio Tardini” di Parma e sarà un match decisivo per la permanenza della compagine tricolore nella lega principale. La storica vittoria di venerdì 1° contro la Spagna ha permesso alle ragazze allenate da Andrea Soncin di essere ancora in corsa per la piazza d’onore, alle spalle delle Furie Rosse, già sicure del primato e qualificate alla Final Four, mettendo nel mirino il pass olimpico. L’si giocherà il secondo posto con la Svezia, sconfitta a sorpresa dalle elvetiche nell’ultimo match disputato. Se le calciatrici ...

Altre News in Rete:

Maurizio Bonori e Dequa Studio: l'innovazione e il successo nel mondo delle talent agency

Fondatore di Dequa Studio e co - proprietario del Giardino Segreto, Maurizio si distingue anche come ospite per corsi di management in università e come mental coach ine nel nord. La ...

Nations League femminile, Italia-Svizzera: info, formazioni, dove vederla in tv Virgilio Sport

Italia-Svizzera femminile dove vederla: Rai, Sky o NOW Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal Italia

TikTok e Ticketmaster insieme anche in Italia: ecco come acquistare dal social i biglietti per i concerti

Novità in arrivo per gli utenti italiani di TikTok: adesso il social consente agli artisti di vendere i biglietti ...

In Italia aumenta la quota delle compagnie ferroviarie private

Le imprese ferroviarie operative sul mercato italiano e concorrenti dell'ex monopolista Mercitalia Rail continuano a conquistare quote significative nel traffico merci. Ormai le società ...