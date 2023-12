Italia femminile | Soncin | «Allenare queste ragazze è indescrivibile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Le parole di Andrea, ct dell’, sulla sua esperienza alla guida delle azzurre. Tutti i dettagli Andrea, ct dell’, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 sulla Svizzera. IMPRESSIONI – «Il cerchio a fine gara è una bella indicazione. Tutte lehanno messo un pezzo di loro in questa squadra ed era giusto festeggiare tutti insieme.questo gruppo è un’emozione, abbiamo tracciato un nuovo percorso, la squadra ha fatto ottime prestazioni che ci danno il parametro di quello a cui questo gruppo può ambire».