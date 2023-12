Israele pronta ad usare il mare per eliminare del tutto Hamas | il piano

(Di martedì 5 dicembre 2023)sta valutando la possibilità di allagare i tunnel sotterranei dinella Striscia di Gaza. A svelare ilè il Wall Street Journal, secondo cui lo Stato ebraico ha assemblato un sistema di grandi pompe che potrebbe utilizzare per inondare con acqua dila vasta rete di cunicoli dei terroristi palestinesi. Si tratta di una tattica che potrebbe distruggere i tunnel e scacciare i combattenti dai loro rifugi sotterranei, ma anche minacciare l'approvvigionamento idrico di Gaza, osservano alcuni funzionari statunitensi. Stando a quanto riportato dal Wsj, le forze di difesa israeliane hanno terminato di assemblare grandi pompe per l'acqua dia circa un miglio (oltre 1,6 chilometri) a nord del campo profughi di Al-Shati, intorno alla metà del mese scorso. Ognuna delle almeno ...

