Israele | lo studio sulle speculazioni in Borsa prima dell’attacco di Hamas | «I trader sapevano»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 dicembre 2023) Unodella rivista Ssrn firmato da Robert J. Jackson Jr. della New York University School of Law e Joshua Mitts della Columbia Law School sostiene che si siano verificate una serie diine subito dopo l’attacco didel 7 ottobre. E considera probabile che alcuniabbiano tratto profitto dalla conoscenza anticipata. Vendendo “allo scoperto” (cioè, senza possederle) azioni di società israeliane nei giorni precedenti il massacro. A parlarne è stato il sito The Market, ma la storia è stata ripresa da Reuters. «Isembrano aver anticipato gli eventi futuri giorni», dice lo, che cita l’indice degli Exchange Traded Fund ...