Israele | finita la tregua riprende anche la guerra cyber L’analisi di Iezzi

(Di martedì 5 dicembre 2023) Gli hacktivisti pro Hamas, protagonisti digitali nei primi giorni del conflitto, hanno rialzato la testa dopo il fallimento delle trattative in Qatar e l’improvvisa interruzione dellasul terreno, finalizzata allo scambio di ostaggi e prigionieri. Secondo l’osservatoriowar di Swascan – parte del polo italiano per lasicurezza di Tinexta Group – già dalle prime ore di venerdì, poche ore dopo alcuni attentati a Gerusalemme, sono riprese le attività offensive della quinta dimensione e due collettivi in particolare hanno rivendicato attacchi contro: Hacktivist of Garuda, un gruppo di origine indonesiana, attivo dal luglio 2022 e specializzato in web defacement; e VulzSec, attivo invece da fine aprile 2023 – anch’esso apparentemente indonesiano – che oltre alla pubblicazione di data leak ha ...